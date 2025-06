Il Cinquino nelle Montagne Olimpiche: raduno di Fiat 500 storiche domenica 29 giugno a Sestriere

SESTRIERE – Domenica 29 giugno gli appassionati delle FIAT 500 storiche, quelle prodotte tra il 1957 e il 1977, si ritroveranno a Sestriere per la nona edizione del raduno “Il Cinquino nelle Montagne Olimpiche”, organizzato dal Coordinamento della Valle di Susa con il patrocinio del FIAT 500 Club Italia e della Città metropolitana di Torino.

La giornata sarà un’occasione per celebrare uno dei simboli più amati dell’automobilismo italiano in un contesto d’alta quota unico come quello del Colle del Sestriere.

Programma della giornata

Dalle 8:30 – Piazza Agnelli (Sestriere)

Ritrovo e registrazione dei partecipanti

Consegna delle welcome bag

Caffè di benvenuto

Foto-ricordo ufficiale della giornata

Esposizione delle vetture in piazza, aperta al pubblico

Ore 10:15

Saluti ufficiali delle autorità

A seguire – Giro turistico “Il Colle e non solo”

Itinerario panoramico tra le montagne olimpiche

Aperitivo presso l’Agriturismo Le Brusà in Valle Argentera

Sosta suggestiva in via Roma a Cesana Torinese

Ore 13:00

Pranzo all’Osteria del Conte di Sestriere

Ore 16:30

Premiazioni dei partecipanti

Saluti finali e chiusura del raduno

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Renato Breusa, fiduciario del Coordinamento Valle di Susa del FIAT 500 Club Italia:

📞 340-1802006

📧 r.breusa@libero.it

📧 r.breusa@500clubitalia.it

