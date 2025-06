Disperso un escursionista olandese in Val Soana, ricerche in corso sul Gran Paradiso

VAL SOANA – Sono in corso da diverse ore le operazioni di ricerca di un escursionista di nazionalità olandese, scomparso da mercoledì 18 giugno mentre percorreva un tratto della Grande Traversata delle Alpi. L’intervento è condotto dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese nella zona meridionale del massiccio del Gran Paradiso, tra la valle dell’Orco e la Val Chiusella, nel territorio della Val Soana.

L’allarme è scattato nella serata di giovedì, quando i familiari dell’uomo, preoccupati per la mancanza di notizie, hanno contattato i soccorsi. Le ultime informazioni raccolte indicano che l’escursionista aveva fatto tappa al rifugio Bruno Piazza, in Valchiusella. Un ulteriore riscontro lo colloca alla Locanda dell’Aquila, a Piamprato, nel Comune di Valprato Soana, da dove è partito la mattina del 18 giugno con l’intenzione di raggiungere il rifugio Dondena, in Valle d’Aosta. Tuttavia, in quella struttura non risultano movimenti a suo nome.

Durante la notte sono entrate in azione anche le unità del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Le indagini tecniche hanno permesso di stabilire che il cellulare del disperso ha agganciato una cella telefonica nella zona montana sopra la frazione di Campiglia Soana, sempre nella giornata del 19 giugno. Il segnale si è poi interrotto poco dopo la mezzanotte.

Le squadre di soccorso sono attualmente impegnate in quota, nella zona segnalata dall’ultima posizione nota del cellulare, dove stanno concentrando gli sforzi di ricerca.

