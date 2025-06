È morto il ragazzo di 15 anni che in monopattino si è scontrato contro il conducente di una automobile a Torino

TORINO – Non ce l’ha fatta il giovane di 15 anni che, nel pomeriggio di ieri, è rimasto coinvolto in uno scontro in corso Venezia a Torino, all’angolo con via Breglio, nel quartiere Borgo Vittoria.

Il 15enne stava viaggiando in monopattino quando, per cause in fase di accertamento, si è scontrato con il conducente di una automobile, una Mercedes. L’impatto è stato violentissimo: dopo aver sfondato il parabrezza, il ragazzo è stato scaraventato a terra. La persona alla guida si è fermata subito a soccorrerlo chiamando il 118.

Trasportato d’urgenza all’ospedale Giovanni Bosco di Torino, dove è stato ricoverato in rianimazione, il ragazzo è deceduto in serata a causa della gravità delle ferite.

