Non solo caschi e passamontagna, niente niqab e burqa per strada: il sindaco di Trino firma l’ordinanza

TRINO – Il sindaco di Trino, Daniele Pane, ha firmato una ordinanza che introduce il divieto di indossare qualsiasi indumento o accessorio che renda irriconoscibile il volto nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Si tratta, in particolare di ⁠

Niqab

Burqa

Passamontagna

Maschere integrali

Caschi con visiera oscurata (salvo durante la guida).

Il divieto però non si applica in caso di motivi sanitari (es. mascherine chirurgiche), esigenze lavorative specifiche, eventi culturali o carnevaleschi autorizzati, protezione dal freddo, purché il volto sia visibile.

Chi viola l’ordinanza può essere soggetto a:

⁠multa da €100 a €300,

rimozione immediata dell’indumento,

⁠intervento delle forze dell’ordine per l’identificazione.

Perché questa ordinanza

Come si legge anche nell’ordinanza, rendere riconoscibile chi frequenta gli spazi pubblici è oggi una priorità di sicurezza e convivenza civile. Viviamo in un contesto globale segnato da instabilità geopolitica, conflitti e rischi di radicalizzazione. In questo scenario, l’identificabilità delle persone nei luoghi pubblici è uno strumento indispensabile per prevenire comportamenti illeciti e proteggere i cittadini.

Il principio di eguaglianza – riporta l’ordinanza – e non discriminazione sancito dall’art. 3 della Costituzione Italiana deve essere inteso anche come tutela della dignità della persona, della libertà individuale e dell’autodeterminazione, specialmente nei confronti delle donne; la “libertà religiosa”, tutelata dall’art. 19 della Costituzione, trova un limite nel rispetto delle norme penali e di sicurezza pubblica, e deve essere bilanciata con il principio di ordine pubblico e sicurezza.

Inoltre l’emancipazione femminile – conclude – è valore fondante della nostra democrazia, e qualsiasi pratica, anche di carattere religioso o culturale, che comporti l’occultamento totale del volto femminile nei luoghi pubblici, può costituire una forma di soggezione o segregazione, contraria ai principi fondamentali di libertà e parità sanciti dalla Costituzione.

