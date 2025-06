Nuovo accordo tra Confindustria e Intesa Sanpaolo: 17 miliardi di euro alle imprese piemontesi per investimenti

TORINO – Si è tenuto ieri, venerdì 27 giugno, presso la sede dell’Unione Industriali di Torino l’incontro territoriale per la presentazione del nuovo accordo quadriennale tra Confindustria e Intesa Sanpaolo, annunciato a gennaio dal presidente Emanuele Orsini e dal CEO della banca Carlo Messina. Il protocollo, di portata nazionale, mette a disposizione fino al 2028 ben 200 miliardi di euro, con un focus specifico sul Piemonte, cui sono destinati 17 miliardi, per sostenere lo sviluppo del sistema produttivo locale e nazionale.

L’obiettivo dell’intesa è ambizioso: favorire la crescita strutturale e sostenibile delle imprese italiane, soprattutto PMI, attraverso il rafforzamento della competitività, l’innovazione tecnologica, la digitalizzazione e l’adozione di modelli produttivi evoluti. A beneficiare delle risorse saranno in particolare i settori dell’aerospazio, energia, idrogeno, robotica, intelligenza artificiale e scienze della vita.

Durante l’incontro torinese, il presidente dell’Unione Industriali Marco Gay ha evidenziato come “questo protocollo rappresenti una risposta concreta alle trasformazioni in atto, mettendo al centro le imprese, la sostenibilità e l’innovazione. Torino e il Piemonte sono luoghi ideali per sviluppare questo nuovo modello di collaborazione tra industria e finanza”.

Anche Stefano Cappellari, Direttore Regionale di Intesa Sanpaolo, ha sottolineato il ruolo centrale della regione: “Il tessuto produttivo piemontese è solido e competitivo. Grazie al nuovo accordo, potremo accompagnare ancor meglio le imprese nella realizzazione di investimenti sostenibili e nell’apertura a nuovi mercati”.

Uno dei temi chiave è stato il rilancio del settore aerospaziale, con l’intervento di Giorgio Marsiaj, delegato Confindustria per l’aerospazio, che ha ricordato come questo comparto, già trainante per l’economia piemontese, abbia oggi l’opportunità di rafforzarsi grazie a investimenti mirati e alla creazione di un ecosistema favorevole allo sviluppo.

L’accordo prevede misure concrete per il sostegno a nuovi insediamenti produttivi, l’ammodernamento degli impianti, l’accesso a soluzioni finanziarie innovative, e il potenziamento della governance e struttura patrimoniale delle imprese. È incluso anche un piano per l’Abitare Sostenibile, per attrarre talenti e rafforzare il legame tra impresa e territorio.

Nel corso dell’evento sono stati presentati anche gli scenari macroeconomici aggiornati, con un focus sul Piemonte: nonostante le incertezze geopolitiche globali, l’export regionale si mantiene su livelli elevati, con particolare crescita nei mercati emergenti come Medio Oriente, India e Sud America.

Con questo nuovo patto, Confindustria e Intesa Sanpaolo rinnovano una collaborazione avviata nel 2009, che in quindici anni ha già mobilitato oltre 450 miliardi di euro di credito al sistema produttivo nazionale.

