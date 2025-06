A Maria Adriana Prolo la piazzetta pedonale di piazza Arbarello: omaggio alla pioniera del cinema torinese

TORINO – Da ieri, la piazzetta pedonale sul lato nord di piazza Arbarello, recentemente riqualificata, porta il nome di Maria Adriana Prolo, fondatrice del Museo Nazionale del Cinema e figura centrale nella conservazione della memoria cinematografica italiana.

L’evento ha preso avvio presso la Common Room del Collegio Carlo Alberto con un incontro introduttivo, cui hanno partecipato Maria Grazia Grippo, presidente del Consiglio comunale e della commissione Toponomastica, Enzo Ghigo, presidente del Museo Nazionale del Cinema, Cristina Savio, presidente della Circoscrizione 1, la storica del cinema Donata Pesenti Campagnoni e Monica Bertotto, pronipote della Prolo. Presente anche una delegazione di ToxD – Torino Città per le Donne, promotrice della proposta accolta dalla commissione toponomastica.

Gli interventi hanno celebrato l’eccezionalità di una donna che ha saputo guardare oltre il suo tempo, costruendo — con passione e metodo — un patrimonio culturale che ha reso Torino un punto di riferimento internazionale per la settima arte. La Prolo, scomparsa nel 1991, aveva sognato la Mole Antonelliana come sede del museo che lei stessa aveva fondato: un sogno diventato realtà nel 2000, a coronamento di una visione coltivata per decenni.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese