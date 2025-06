Morto a 83 anni il padre del sindaco di Torino Stefano Lo Russo, Mario Lo Russo

TORINO – É morto a 83 anni Mario Lo Russo, padre di Stefano Lo Russo, sindaco di Torino. Mario era ricoverato in un struttura sanitaria ed era malato da tempo. Come rivelato dal figlio, era nato in Libia negli anni ’30 del ‘900, nel Villaggio Luigi di Savoia, che il fascismo aveva reso colonia italiana. Rientrò a Torino con la famiglia nel 1948. Era appassionato di calcio, ciclismo e pesca.

