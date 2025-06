Diodato incanta Susa all’Anfiteatro Romano per Borgate dal Vivo

SUSA -Dopo il successo del primo tour teatrale, Diodato, che ha raggiunto il sold out in tutte le date, è stato protagonista, ieri sera, di un emozionante concerto a Susa nell’Anfiteatro Romano, per Borgate dal Vivo.

Diodato ha pubblicato lo scorso ottobre il brano “Un atto di rivoluzione”, con cui si interroga sul senso e l’importanza della propria azione di essere umano pensante e sulla capacità di andare oltre il significato intrinseco della canzone stessa.

Beh, c’è da dire che il vero “Atto di rivoluzione” di Diodato è stato riportare la musica al centro di un concerto, e ti permette di fare veramente pace con la musica, quella interpretata (magistralmente), suonata e vissuta. Due ore speciali in un luogo che è un misto di magia e di storia (l’anfiteatro romano di Susa), Pochi fronzoli, tanta intensità e bellezza.

Iniziare il concerto solo voce e chitarra senza luci e poi andare avanti in un crescendo costante al timone una grande band di sei elementi guidata da un superbo Rodrigo D’Erasmo al violino, arpa elettrica e percussioni. Il meglio dei suoi brani, nuovi e vecchi, gli immancabili “Fai rumore”, “Che vita meravigliosa”, “Fino a farci scomparire”.

Una band di grande spessore e quella innata capacità di alternare momenti intimi e riflessivi, ricordiamo che è un cantautore di grande impegno sociale, a momenti di puro divertimento ed energia sul palco. Ha anche un lato rock, Diodato, ama le schitarrate e si diverte a girare sul palco come una trottola. Fa divertire e fa pensare e soprattutto si fa apprezzare per la sua voce meravigliosa, che ti riconcilia veramente con la Musica, quella con la M maiuscola. SI finisce con il pubblico che in piedi si avvicina al palco, invitato a ballare e ad accompagnarlo in questa fine di una notte di mezza estate.

Dopo Bollani e Diodato, Borgate dal Vivo, il festival grande nei luoghi piccoli, continua con una programmazione davvero di livello, basti ricordare il 5 Luglio a Venaus Raphael Gualazzi ma anche incontri e talk di grande livello, come quello con Massimo Recalcati l’11 Luglio a Saluzzo. Nei vari luoghi sparsi in cui si svolgono gli eventi ci saranno delle serate davvero imperdibili per tutta l’estate, Dardust, Anna Castiglia, Boosta, 99 Posse, Malika Ayane, Sergio Cammariere e molti altri. Scoprite tutto su https://www.borgatedalvivo.it/.

Foto e report Paolo Pavan/QP

