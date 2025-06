Un uomo di 83 anni prende il sole nudo in giardino, la vicina chiama i carabinieri

BIELLA – Aveva caldo ed ha deciso di prendere il sole in giardino. Nudo. Il protagonista della vicenda è un uomo di 83 anni che nei giorni scorsi, con la calura di queste settimane, ha deciso di prendere il sole nel giardino di casa, un giardino di sua pertinenza eppure esposto alla vista degli altri condomini.

Ed infatti da uno dei balconi dei piani superiori una donna non ha apprezzato particolarmente lo spettacolo ed ha deciso di chiamare i carabinieri per denunciare l’arzillo vecchietto che non si è preoccupato di mostrarsi a tutti come natura l’ha fatto…. 83 anni prima.

I militari sono ovviamente intervenuti, hanno parlato con l’anziano ed hanno appurato che non si trattava di atti osceni. L’hanno invitato però a rivestirsi ed hanno dovuto comunque denunciarlo per atti contrari alla pubblica decenza, abbinando l’inevitabile multa.

Per questa estate la signora potrà affacciarsi al balcone senza rischiare lo sturbo e l’uomo dovrà accontantarsi di un’abbronzatura non proprio integrale.

