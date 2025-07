Filippo Ganna cade alla prima tappa del Tour de France: costretto al ritiro per infortunio alla schiena

LILLE METROPOLE – Nella prima tappa del Tour de France, l’anello di 185 chilometri con partenza e arrivo a Lille Métropole, nel nord della Francia, il ciclista verbano Filippo Ganna è caduto insieme ad altri corridori in una curva a destra al 52esimo chilometro.

È stato medicato sull’ammiraglia ma le sue condizioni non gli hanno permesso di continuare e recuperare: ha subito un’infortunio alla schiena. Da lì la decisione del ritiro dalla Grande Boucle.

LA PRIMA TAPPA

La prima tappa è stata vinta dal belga Jasper Philipsen, già vincitore al Tour per nove volte in tre anni. Al traguardo in volata ha battuto per distacco l’eritreo Girmay e il norvegese Wærenskjold grazie anche al lavoro di squadra della Alpecin-Deceuninck che schiera due campionissimi come Mathieu Van Der Poel e il leader Kaden Groves.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese