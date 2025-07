Il Lago d’Orta protagonista: al via le riprese del nuovo film di Antonio Albanese

TORINO – Il Lago d’Orta si trasforma ancora una volta in un set cinematografico, accogliendo le riprese di “Qui non succede niente”, il nuovo film diretto e interpretato da Antonio Albanese. La produzione, firmata da Palomar e Piperfilm, con il sostegno della Film Commission Torino Piemonte, coinvolgerà per otto settimane alcuni dei luoghi più suggestivi del Cusio: Orta San Giulio, Pella, San Maurizio d’Opaglio, Miasino e Ameno.

Al fianco di Albanese nel cast anche Giuseppe Battiston, Nicola Rignanese e Niccolò Ferrero, in una commedia dal tono brillante e surreale che, come spesso accade nei film dell’attore lombardo, intreccia comicità e malinconia, riflessione e paradosso.

La trama segue le vicende tragicomiche di Beppe, Umberto e Gigi, tre amici sconfitti dalla vita che si ritrovano per festeggiare la libertà ritrovata di Toni, giovane figlio di Umberto, abituato a entrare e uscire dal carcere. Ma quello che inizia come un momento goliardico si trasforma presto in un incubo grottesco: dopo una serata alcolica, durante il ritorno a casa, i quattro investono qualcosa — o meglio, qualcuno — e, in preda al panico, decidono di fuggire e rifugiarsi. Da lì, prende il via una notte lunga, assurda e piena di colpi di scena.

Tra colline, vecchi bar di paese e atmosfere rarefatte, il film promette di sfruttare appieno lo straordinario fascino visivo del lago, trasformandolo nel contrappunto perfetto alla narrazione: un luogo apparentemente immobile, dove invece tutto può accadere.

