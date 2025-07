Ritorna il Cinema d’Autore in 35 mm sulla Terrazza di Eataly a Torino

TORINO – Torna puntuale anche quest’estate uno degli appuntamenti più attesi dai cinefili torinesi: “Cinema in 35mm”, la rassegna di cinema all’aperto in programma sulla suggestiva Terrazza al primo piano di Eataly Torino Lingotto. Dal 15 luglio al 5 agosto, ogni martedì sera, gli spettatori potranno vivere un’esperienza cinematografica d’altri tempi, con proiezioni in pellicola 35 millimetri, così come si faceva una volta: il fascio di luce del proiettore, il rumore della macchina in azione, l’intervallo, la scritta FINE.

Organizzata da Eataly in collaborazione con Hiroshima Mon Amour e il Museo Nazionale del Cinema, la rassegna di quest’anno ha al centro un tema quanto mai attuale: il confine tra vero e falso, esplorato attraverso quattro capolavori che lo indagano da angolazioni diverse.

In programma ci sono:

Il grande Lebowski dei Fratelli Coen, che mette in scena un’ironia irresistibile sullo scambio di identità e verità;

L’avversario di Nicole Garcia, ispirato al caso reale raccontato da Emmanuel Carrère, dove la menzogna diventa stile di vita;

I soliti sospetti di Bryan Singer, con il suo finale leggendario che capovolge ogni certezza;

La rosa purpurea del Cairo di Woody Allen, dove vero e finzione si fondono letteralmente sullo schermo.

La rassegna, seppur non proiettandolo, si ispira idealmente a F for Fake, l’opera cult di Orson Welles sul tema dell’inganno e della manipolazione. Un omaggio che permea l’intera esperienza, descritta dallo stesso Gargarone come “un gioco di specchi”: il pubblico che fotografa il macchinista mentre cambia le pizze, i piccoli difetti della pellicola che rendono il film ancora più autentico.

