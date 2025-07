Scontro tra moto e auto in Strada delle Cacce a Torino: muore un motociclista di 45 anni

TORINO – Ieri, sabato 5 luglio a Torino, un motociclista di 45 anni ha perso la vita in seguito a uno scontro tra la sua moto Kawasaki e una Lancia Ypsilon. L’impatto è avvenuto poco dopo le 19 in Strada delle Cacce, all’altezza dell’incrocio con via Giovanni Bovetti, nella zona sud della città.

L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cto, dove è purtroppo deceduto poco dopo l’arrivo, a causa delle gravi ferite riportate.

Sul luogo dello scontro sono intervenute le pattuglie della polizia locale di Torino, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del fatto.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese