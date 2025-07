Vercelli: addio ad Antonio Finassi, agronomo esperto di riso

VERCELLI – É morto all’età di 93 anni Antonio Finassi, agronomo originario di Vercelli ed ex presidente dell’Associazione dottori agronomi e forestali di Vercelli. Per anni è stato attivo nella tutela del verde in tutto il Piemonte, in particolare nel vercellese, dove i cambiamenti climatici ogni anno mettono a dura prova il settore del riso, a causa della siccità. Proprio in questo campo Finassi si era specializzato nella parte centrale della sua carriera, diventando anche ricercatore nel Cnr, cioè il Consiglio nazionale delle ricerche. Ha coordinato anche delle missioni all’estero per supportare le popolazioni locali nella coltivazione di riso, alcune di queste anche per l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura.

