A Bra maxi blitz antidroga: 11 arresti, sequestrate una tonnellata di marjuana e 800g di coca

CUNEO – A Bra sono state arrestate 11 persone per spaccio di droga ed è il frutto di una grossa indagine dei carabinieri sulle bande criminali del cuneese. L’operazione è stata chiamata “Djali”, che in albanese significa “ragazzo”, perché la chiave della vendita di droga (cocaina e marjuana soprattutto) erano proprio i gruppi di giovani che venivano ospitati in Italia dall’Albania e pagati per trasportare, vendere e acquistare sostanze. C’era un ricambio continuo, perché ogni gruppo di giovani non rimaneva nel cuneese più di qualche settimana, in modo da far perdere facilmente le proprie tracce.

Il mercato era gestito da tre organizzazioni, di cui due erano attive nella fabbricazione e nel taglio di coca all’interno di capannoni del cuneese, la terza impegnata nella gestione dei “djali”.

I carabinieri hanno sequestrato nei giorni scorsi 800 grammi di cocaina, 15 mila euro in contanti e oltre una tonnellata di cannabis.

Oltre agli 11 arresti, sono stati emessi anche 7 mandati di cattura internazionale.

