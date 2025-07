Masterplan per la rigenerazione urbana di Aurora e Barriera di Milano a Torino partendo da corso Palermo

TORINO – Corso Palermo si prepara a una grande trasformazione urbana che coinvolgerà i quartieri Aurora e Barriera di Milano. Un progetto di rigenerazione da 25,8 milioni di euro, finanziato con fondi del programma Metro Plus 2021-2027, punta a restituire spazio pubblico ai cittadini attraverso una serie di interventi che interesseranno oltre 3 chilometri di percorso urbano.

Il masterplan del progetto “Aurora Barriera” prevede la realizzazione di una nuova pista ciclabile, 400 nuovi alberi, più illuminazione pubblica, la riqualificazione di locali dismessi, oltre a un grande graffito urbano lungo l’intero asse. L’obiettivo è quello di rendere la zona più verde, accessibile e vissuta, riducendo l’impatto del traffico e incentivando la mobilità dolce.

Corso Palermo diventerà una vera e propria tela di arte urbana di 2,8 km, con scenografie luminose e uno spazio urbano riconfigurato: il 62% sarà riservato a pedoni e ciclisti, mentre il 35% della superficie sarà destinato al verde pubblico.

Un progetto per connettere e rivitalizzare

Gli interventi interesseranno anche via Martorelli e saranno distribuiti strategicamente in cinque snodi: corso Regio Parco, corso Brescia, corso Novara, corso Giulio Cesare e corso Vercelli. Il piano suddivide il territorio in quattro aree tematiche: cultura e vita notturna tra le vie Parma e Perugia; infanzia e istruzione in largo Palermo; commercio tra corso Palermo e Giulio Cesare; sport e residenzialità tra Martorelli e via Sempione.

Coinvolgimento attivo dei cittadini

Il progetto sarà accompagnato da un processo partecipativo gestito da Avventura Urbana, per coinvolgere residenti, scuole, associazioni e commercianti nella co-progettazione degli interventi. A supporto dell’economia locale, sarà stanziato un milione di euro in contributi a fondo perduto per attività commerciali nei due quartieri.

Azioni per i giovani

Oltre agli interventi materiali, il piano prevede oltre 3 milioni di euro per progetti rivolti ai giovani, che saranno protagonisti delle attività sociali e culturali. Il programma “Bella storia” finanzierà iniziative dedicate al benessere psicofisico, alla prevenzione delle dipendenze, al racconto del territorio e al sostegno di nuove realtà giovanili locali.

Un’opportunità per due quartieri in crescita

Nei quartieri Aurora e Barriera di Milano vivono circa 88mila persone, con una presenza significativa di giovani (25-34 anni) e un 36% di popolazione di origine straniera. I dati demografici indicano un forte potenziale di crescita e rinnovamento, che il progetto “Aurora Barriera” punta a sostenere con azioni concrete e inclusive.

