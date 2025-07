È stata ritrovata Asia Giannetti, la 14enne scomparsa da Torino

TORINO – Sospiro di sollievo: Asia Giannetti è stata ritrovata e sta bene.

Della ragazza, di 14 anni che si era allontanata dalla comunità di Mongreno, non si avevano più notizie dallo scorso 18 luglio. Asia non aveva portato con sé né cellulare né portafoglio. La sua scomparsa era stata denunciata ai carabinieri e da quel giorno le ricerche procedevano senza sosta.

Tanti gli appelli sui social, e in tv, da parte dei genitori, preoccupati per quello che sarebbe potuto capitare.

Poi la buona notizia arrivata questa mattina e comunicata dal genitore sui social:

Proprio in questo momento sono stato avvisato che la Polizia ha ritrovato Asia che è stata riaccompagnat in comunità. Grazie a Dio sta bene . Ringrazio tutti per la catena umana che si è creata per aiutarla a ritrovare . Sono sicuro che è merito di tutti voi Grazie Grazie Grazie.