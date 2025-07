Esplosione in un condominio di Collegno: danneggiati almeno 10 appartamenti, si teme fuga di gas

COLLEGNO – Intorno alle 18 di oggi, giovedì 24 luglio, c’è stata un’esplosione in un condominio in via Villa Cristina 18 di Collegno, in borgata Savonera, sembra per una fuga di gas. L’incendio è partito da dalla tromba delle scale e si è propagato in almeno 10 altre abitazioni.

Sul posto sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco che cercano eventuali dispersi tra le macerie, oltre a domare le fiamme. Finora due feriti sono stati trasportati in ospedale, ma le loro condizioni non destano preoccupazioni.

Il resto del condominio è stato evacuato e si teme per la tenuta della struttura. Intanto, l’area intorno è stata transennata e il traffico deviato per facilitare le operazioni di soccorso.

