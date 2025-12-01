Emma Bonino è ricoverata in terapia intensiva a Roma per insufficienza respiratoria

ROMA – Da ieri l’ex ministra degli Esteri e fondatrice di +Europa Emma Bonino, 77 anni, è ricoverata all’ospedale romano Santo Spirito in terapia intensiva a causa di una insufficienza respiratoria.

La Bonino è arrivata all’ospedale romano in codice rosso, ma secondo quanto si apprende è rimasta vigile. In mattinata sarà diramato un nuovo bollettino medico.

La storica esponente radicale già un anno fa aveva a accusato difficoltà respiratorie. Per questo si era reso necessario il ricovero nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Roma, diretto dal professor Mario Bosco. Ma per anni ha combattuto contro un tumore, microcitoma polmonare, una forma aggressiva di cancro ai polmoni che le è stata diagnosticata nel 2015. Dopo 8 anni di cure, nel 2023 aveva annunciato la conclusione vittoriosa delle terapie.

