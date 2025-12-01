Seguici su

CronacaTorino

Auto fuori strada a Candiolo: la vittima è il 21enne Manuel D’Incerto Spina

A causa dell’impatto il giovane è stato sbalzato fuori dall’abitacolo

Pubblicato

4 secondi fa

il

CANDIOLO – È Manuel D’Incerto Spina, 21 anni, la vittima del tragico incidente avvenuto ieri in via Pinerolo, a Candiolo.

Per approfondire:

Il veicolo su cui viaggiava il giovane è uscita fuori strada finendo contro un muro. A causa della violenza dell’impatto, il giovane –  che viveva a None – è stato sbalzato dall’abitacolo dopo aver sfondato il parabrezza, riportando ferite fatali. Sul posto sono intervenuti sia un’ambulanza, sia l’elicottero del Servizio regionale di Elisoccorso, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

 

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *