Papa Francesco in visita a Emma Bonino a Roma: il Pontefice le dice “cerea” per salutarla

ROMA – Ieri mattina, Papa Francesco ha fatto visita a Emma Bonino, da poco dimessa da un ricovero in terapia intensiva per problemi respiratori.

Il Pontefice è andato a trovare la leader di +Europa direttamente a casa sua, nel quartiere Campo de’ Fiori a Roma, portandole addirittura in regalo un mazzo di fiori e dei cioccolatini. I due sono rimasti in compagnia l’una dell’altro per un po’ di tempo, chiacchierando sulla terrazza dell’abitazione.

Emma Bonino ha poi pubblicato un post su Facebook, nel quale si legge:

«Stamane, con enorme sorpresa e piena di emozione, Sua Santità mi ha fatto una graditissima visita.

Di Papa Francesco emerge sempre l’aspetto umano straordinario. Già dai presenti che ha voluto donarmi, un meraviglioso mazzo di rose e dei cioccolatini.

Sono rimasta molto colpita dalla forza e comprensione dimostratami già dal suo saluto “cerea” tipico piemontese, per le nostre origini comuni. E avermi detto di essere “un esempio di libertà e resistenza” mi ha riempito di gioia».

