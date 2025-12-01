Rifiuta l’alcoltest e guidava con patente sospesa: denunciato a Novara

NOVARA – Controllo notturno con sorpresa per una pattuglia della Polizia di Stato, che alle 4 del mattino di oggi ha fermato una monovolume in viale Europa, nei pressi della stazione di servizio. Al volante c’era un uomo di 49 anni.

Durante la verifica dei documenti e del suo stato, gli agenti hanno notato immediatamente segnali compatibili con un’alterazione psicofisica. L’uomo ha rifiutato di sottoporsi al test alcolemico, scelta che costituisce reato secondo l’articolo 186, comma 7, del Codice della Strada. Per questo è stato denunciato.

Gli approfondimenti hanno aggravato ulteriormente la sua posizione: il 49enne risultava infatti guidare con la patente sospesa per un provvedimento prefettizio ancora valido. A suo carico è quindi scattata la sanzione amministrativa, insieme al fermo del veicolo.

La situazione è apparsa ancora più irregolare quando i poliziotti hanno accertato che la vettura – intestata alla madre del conducente – non aveva alcuna copertura assicurativa al momento del controllo. È stato quindi applicato quanto previsto dall’articolo 193 del Codice della Strada: sanzione e sequestro amministrativo del mezzo, poi affidato a un carroattrezzi e trasferito in un deposito autorizzato.

