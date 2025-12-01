Fa finta di essere stato investito per estorcere denaro dagli automobilisti: un trentina di denunce alla polizia locale di Torino

TORINO – Un uomo sulla sessantina ben vestito ha fatto finta di essere stato investito dagli automobilisti per estorcere loro denaro. Agisce principalmente nei quartieri Crocetta e San Donato, dove è avvenuto l’ultimo episodio di ottobre scorso: un’automobilista ha sentito un colpo alla macchina e un uomo avvicinarsi lamentando di essere stato investito. La donna non lo ha fatto salire sul veicolo e ha chiamato l’ambulanza e il marito, facendo così allontanare il malintenzionato.

La polizia locale di Torino ha ricevuto dalla primavera scorsa una trentina di denunce e a giugno l’uomo era già stato arrestato in flagranza di reato dagli agenti del Reparto Operativo Speciale. Gli episodi potrebbero essere molti di più, perciò la polizia locale invita i cittadini coinvolti in truffe simili di denunciare chiamando la centrale operativa al numero 011 011 011.

