Entrano in una gioielleria da un buco nel negozio accanto: portano via 350mila euro di gioielli e orologi, arrestati

TORINO – Sono di Torino e Rivoli i tre presunti ladri, che il 6 novembre scorso a Sampierdarena (Genova) avrebbero scavato un buco da 50 cm di diametro per entrare in una gioielleria attraverso il bar accanto, attualmente chiuso. Avrebbero portato via 350mila euro tra gioielli e orologi di lusso.

Sono stati rintracciati stamattina, lunedì 1 dicembre, e arrestati dai carabinieri su ordinanza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Genova.

In seguito al colpo i militari dell’Arma hanno visto le telecamere di video sorveglianza pubbliche e private, permettendo di rintracciare l’auto noleggiata dai tre uomini, che prima del colpo avevano eseguito dei sopralluoghi.

Diversi pedinamenti hanno permesso di arrivare alle abitazioni dei tre ladri, in cui i carabinieri hanno trovato orologi e monili rubati dalla gioielleria genovese per un totale di 6.000 euro, più altri beni di valore provento di altri furti.

Il 6 novembre scorso, intorno a mezzogiorno, si sarebbero introdotti scavando il buco dal bar chiuso accanto e approfittando della pausa pranzo avrebbero sottratto 350mila euro tra monili e orologi. L’allarme del laboratorio orafo non è scattato e il gioielliere ha chiamato i carabinieri al ritorno, dopo aver constatato il furto.

