Coppa Italia: vittoria della Juventus sull’Udinese per 2 a 0, i bianconeri volano ai quarti

I bianconeri vincono meritatamente e staccano il pass per i quarti di Coppa Italia

1 ora fa

TORINO – Ottavi di finale di Coppa Italia allo Stadium di Torino, ad affrontarsi Juventus e Udinese. La sfida contro l’Udinese è stata la prima di una lunga serie senza Dusan Vlahovic.

La partita

Una Juventus solida e incisiva per oltre mezz’ora chiude in vantaggio di un gol il primo tempo contro l’Udinese. I bianconeri la sbloccano su una sfortunata autorete di Palma, ma di occasioni ne creano diverse. Un gol annullato a testa, sempre per fuorigioco.

Nel recupero si sblocca ulteriormente la partita quando al 68′ i bianconeri raddoppiano con un rigore realizzato da Locatelli. Una Juventus convincente che controlla il match dall’inizio alla fine e che si vede anche annullare due gol (di David e Openda). Nulla da fare per l’Udinese.

I bianconeri vincono meritatamente e staccano il pass per i quarti di Coppa Italia superando l’Udinese 2-0.

 

