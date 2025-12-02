SportTorino
Coppa Italia: vittoria della Juventus sull’Udinese per 2 a 0, i bianconeri volano ai quarti
TORINO – Ottavi di finale di Coppa Italia allo Stadium di Torino, ad affrontarsi Juventus e Udinese. La sfida contro l’Udinese è stata la prima di una lunga serie senza Dusan Vlahovic.
La partita
Una Juventus solida e incisiva per oltre mezz’ora chiude in vantaggio di un gol il primo tempo contro l’Udinese. I bianconeri la sbloccano su una sfortunata autorete di Palma, ma di occasioni ne creano diverse. Un gol annullato a testa, sempre per fuorigioco.
Nel recupero si sblocca ulteriormente la partita quando al 68′ i bianconeri raddoppiano con un rigore realizzato da Locatelli. Una Juventus convincente che controlla il match dall’inizio alla fine e che si vede anche annullare due gol (di David e Openda). Nulla da fare per l’Udinese.
I bianconeri vincono meritatamente e staccano il pass per i quarti di Coppa Italia superando l’Udinese 2-0.
