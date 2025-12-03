Seguici su

TORINO – Importante inizio di stagione per Lara Colturi la sciatrice piemontese di 19 anni che gareggia per l’Albania.

La figlia d’arte della ex sciatrice e campionessa olimpica nel supergigante a Salt Lake City 2002 Daniela Ceccarelli e di Alessandro Colturi ha ottenuto tre podi nei primi tre slalom stagionali e ora si trova al secondo posto della classifica generale di Coppa del Mondo, dietro a Mikaela Shiffrin. E fra una sessantina di giorni ci sono le Olimpiadi di Milano – Cortina.

“Sono molto orgogliosa di me stessa e di tutto quello che ho fatto finora, so quanto ho lavorato. Ho avuto anche un infortunio due anni fa e ora sono qua sul podio. E’ meraviglioso, non riesco quasi a rendermi conto di tutto ciò. La Shiffrin è meravigliosa e anche una splendida persona. Una fonte di ispirazione per tutti noi”.

