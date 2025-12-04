Scontro in tangenziale a Torino: un ferito e traffico paralizzato

TORINO – Uno scontro tra due vetture è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 4 dicembre, sulla tangenziale di Torino all’altezza di Rivoli. Un Alfa Romeo Mito si è ribaltata in carreggiata obbligando gli ausiliari Itp a chiudere una corsia di marcia. Il conducente della Mito è l’unico ferito, trasportato in ambulanza all’ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano. Le sue condizioni non sono gravi.

A causa dello scontro però il traffico si è paralizzato causando disagi sia in direzione sud dal casello di Bruere che l’immissione nella Torino-Bardonecchia.

