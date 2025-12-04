Seguici su

Dialogo Università- Regione Piemonte in ambito sanitario: più collaborazione meno frammentazione decisionale

Regione Piemonte e Università di Torino avviano una nuova fase di collaborazione su sanità, formazione e ricerca. Focus su Sant’Anna e Regina Margherita

TORINO – Si è svolto al Rettorato dell’Università di Torino un incontro istituzionale tra la rettrice Cristina Prandi, la vice rettrice per l’Area Medica Paola Cassoni, l’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi e il direttore generale CDSS Livio Tranchida. Al centro del confronto, i rapporti tra Regione Piemonte e Ateneo in ambito sanitario.

Nel corso della riunione è stata avviata una nuova fase di collaborazione su programmazione sanitaria, formazione e ricerca, in linea con il nuovo Piano Socio-Sanitario Regionale. Tra i temi affrontati anche il rafforzamento del personale, la revisione dei percorsi formativi e la necessità di superare la frammentazione decisionale.

Un focus specifico ha riguardato la nuova Azienda Ospedaliera Sant’Anna – Regina Margherita, nata dallo scorporo dei due presìdi, la cui riconfigurazione sarà discussa passo dopo passo tra Regione e Università.

Le parti hanno concordato l’istituzione di un tavolo permanente di confronto e l’utilizzo della Commissione Paritetica per le principali scelte strategiche future.

