Si getta da un ponte a Mongrando: grave una donna in ospedale

MONGRANDO – Nella notte di oggi, giovedì 4 dicembre, una donna ha tentato il suicidio cadendo dal ponte di via Cerrione a Mongrando. La caduta l’ha fatta finire in un’area impervia, rendendo complesso l’intervento di soccorso.

Subito dopo la segnalazione, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, supportati dal soccorso alpino e dagli specialisti della squadra speleo alpino fluviale. La donna, gravemente ferita, ha ricevuto i primi soccorsi dal personale del 118.

Una volta stabilizzata, è stata sistemata su una barella e issata fino al ponte. Da lì, i soccorritori l’hanno trasportata in ospedale, dove attualmente si trova ricoverata in condizioni critiche.

Dove e come chiedere aiuto

Un’efficace prevenzione del suicidio richiede che ognuno sia a conoscenza dei fattori di rischio del suicidio e sappia come gestirli.

Pensare che una persona cara, un familiare, un amico, un collega si possa suicidare, certamente spaventa e fa sentire impotenti. Quando si conosce una persona, tuttavia, siamo spesso in grado di dire quando è in crisi, perché siamo in grado di riconoscere il suo disagio.

Ci sono molti modi in cui si può supportare. Questo sito vuole aiutare sia chi sta pensando al suicidio sia a riconoscere quando qualcuno è a rischio di suicidio e capire le azioni che si possono intraprendere per aiutarlo.

Il suicidio è un rimedio definitivo ad un problema temporaneo. Un’altra soluzione è sempre possibile!

Il dialogo è la via più concreta per poter iniziare ad aiutare chi vede la vita come un peso.

Oltre al numero di emergenza 112, puoi provare a parlarne con Telefono Amico, tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero 02 2327 2327 o tramite la webcallTAI gratuita all’indirizzo www.telefonoamico.net.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese