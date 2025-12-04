Torino, previsioni meteo del 5 dicembre 2025
Torino, 5 dicembre: nubi sparse al mattino, poi cielo soleggiato e stabile. Temperature in linea col periodo e nessuna pioggia in arrivo.
Più Video
-
Torino, previsioni meteo del 4 dicembre 2025
-
Extinction Rebellion blocca l’Aerospace and Defence Meeting a Torino: protesta contro industria bellica e crisi climatica
-
Partenza con il botto per Lara Colturi in Coppa del mondo di sci, è seconda nella classifica generale
-
Rilasciato e denunciato per spaccio il segretario nazionale dei Radicali Blengino, arrestato a Torino mentre distribuiva cannabis
La giornata di domani, 5 dicembre 2025, a Torino sarà dominata da un quadro meteorologico tranquillo e pienamente stabile, grazie a un nuovo aumento della pressione che favorirà una rapida attenuazione delle nubi residue del mattino. Il tempo risulterà quindi in prevalenza soleggiato, con temperature nella norma del periodo e assenza di precipitazioni. La massima toccherà i 10°C, mentre la minima si fermerà a 4°C, con zero termico a 1591 metri.
Mattino: qualche nube sparsa ma nessun rischio di pioggia
Il mattino si aprirà con nubi sparse, soprattutto sui settori cittadini più occidentali e pedemontani. Si tratterà però di velature e nubi basse senza conseguenze: non sono previste piogge. I venti saranno deboli da Ovest, contribuendo a mantenere l’aria limpida ma fredda nelle prime ore del giorno.
Pomeriggio: ritorno del sole e clima piacevole
Dal primo pomeriggio il miglioramento diventerà evidente: il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, grazie al rapido diradamento della copertura nuvolosa prodotto dall’alta pressione in rinforzo. I venti ruoteranno verso Sud-Sudovest, restando comunque deboli e senza influire in modo significativo sulla percezione termica.
Sera: cielo limpido e prime gelate locali
La serata sarà caratterizzata da cieli sereni, con la progressiva perdita di calore tipica delle notti invernali. Non si escludono gelate locali nelle zone periferiche, anche se in città le temperature rimarranno sopra lo zero.
Tendenza meteo
- Sabato 6 dicembre: giornata soleggiata, con occasionali nubi alte.
- Domenica 7 dicembre: prevalenza di cielo sereno e clima stabile.
- Lunedì 8 dicembre: nuova giornata soleggiata, possibile aumento di velature nel tardo pomeriggio.
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese