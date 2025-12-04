La giornata di domani, 5 dicembre 2025, a Torino sarà dominata da un quadro meteorologico tranquillo e pienamente stabile, grazie a un nuovo aumento della pressione che favorirà una rapida attenuazione delle nubi residue del mattino. Il tempo risulterà quindi in prevalenza soleggiato, con temperature nella norma del periodo e assenza di precipitazioni. La massima toccherà i 10°C, mentre la minima si fermerà a 4°C, con zero termico a 1591 metri.

Mattino: qualche nube sparsa ma nessun rischio di pioggia

Il mattino si aprirà con nubi sparse, soprattutto sui settori cittadini più occidentali e pedemontani. Si tratterà però di velature e nubi basse senza conseguenze: non sono previste piogge. I venti saranno deboli da Ovest, contribuendo a mantenere l’aria limpida ma fredda nelle prime ore del giorno.

Pomeriggio: ritorno del sole e clima piacevole

Dal primo pomeriggio il miglioramento diventerà evidente: il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, grazie al rapido diradamento della copertura nuvolosa prodotto dall’alta pressione in rinforzo. I venti ruoteranno verso Sud-Sudovest, restando comunque deboli e senza influire in modo significativo sulla percezione termica.

Sera: cielo limpido e prime gelate locali

La serata sarà caratterizzata da cieli sereni, con la progressiva perdita di calore tipica delle notti invernali. Non si escludono gelate locali nelle zone periferiche, anche se in città le temperature rimarranno sopra lo zero.

Tendenza meteo

Sabato 6 dicembre: giornata soleggiata, con occasionali nubi alte.

giornata soleggiata, con occasionali nubi alte. Domenica 7 dicembre: prevalenza di cielo sereno e clima stabile.

prevalenza di cielo sereno e clima stabile. Lunedì 8 dicembre: nuova giornata soleggiata, possibile aumento di velature nel tardo pomeriggio.

