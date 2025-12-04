Stufetta manda a fuoco un appartamento a Torino, salvate 3 persone

TORINO – Un incendio è scoppiato nella tarda serata di ieri, mercoledì 3 dicembre 2025, in un appartamento al quarto e ultimo piano di un palazzo di via Cristalliera 20, a Torino. Le fiamme hanno provocato ingenti danni all’alloggio, che non è stato dichiarato agibile dal tecnico comunale intervenuto sul posto.

I vigili del fuoco sono intervenuti con cinque squadre per domare l’incendio, le operazioni di spegnimento si sono protratte per diverse ore. Le tre persone presenti nell’appartamento sono state trasportate all’ospedale Martini a scopo precauzionale dalle ambulanze del 118 di Azienda Zero. Dopo tutti i controlli, risultati negativi, i tre residenti sono stati dimessi nel corso della notte.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato per gli accertamenti del caso. Secondo le prime ipotesi, le fiamme potrebbero essere state causate da una stufetta utilizzata per riscaldarsi.

Le autorità hanno ricordato l’importanza di utilizzare con cautela apparecchi elettrici per il riscaldamento, soprattutto negli ambienti domestici, per prevenire incidenti simili.

