Sara Curtis demolisce il primato italiano dei 100 stile libero di nuoto agli europei di Lublino

Nuovi incredibili risultati per Sara Curtis che dopo aver vinto la 4×50 mista a tempo di record del mondo ha demolito il primato italiano dei 100 stile libero femminili di nuoto in vasca corta durante gli Europei di Lublino in Polonia.

La 19enne di Savigliano tesserata per CS Roero e Esercito che frequenta la Virginia University ha nuotato in semifinale con il miglior tempo in 51″29 abbattendo di quasi un secondo il 52″10 realizzato da Federica Pellegrini alla Coppa Brema del 2019. Il risultato della Curtis è anche il terzo tempo mondiale stagionale in vasca corta.

Sabato 6 dicembre nelle batterie del mattino la nuotatrice cuneese ha ottenuto un nuovo record italiano nei 50 dorso con 25″97 migliorando il suo precedente di 26″03 realizzato a Budapest nel 2024. La Curtis si è anche qualificata Nei 50 stile libero si è qualificata per la semifinale con il miglior tempo delle batterie 23″45, anche suo primato personale.

Alle 19 di sabato 6 dicembre Sara Curtis sarà impegnata in semifinali e finali nei 50 dorso, nei 50 sl e nei 100 sl con diretta su RaiSport.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese