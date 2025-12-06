Sara Curtis conquista un bronzo storico nei 100 stile: è la prima azzurra sul podio europeo in vasca corta

TORINO – Sara Curtis nel penultimo giorno degli Europei 2025 di nuoto, ha conquistato una preziosa medaglia di bronzo nei 100 stile libero.

La giornata della nuotatrice era iniziata con la qualificazione alle finali dei 50 stile e dei 50 dorso, un impegno che ha reso ancor più impegnativa la preparazione per la finale dei 100 stile. Nonostante ciò, Curtis ha saputo reagire con determinazione, toccando la piastra in 51″26, tempo che le ha permesso di migliorare ulteriormente il suo primato italiano.

Il bronzo conquistato assume un valore speciale: è infatti la sua prima medaglia individuale assoluta e al tempo stesso rappresenta un traguardo storico per l’Italia, che non aveva mai visto un’atleta salire sul podio europeo in vasca corta nei 100 stile libero.

Davanti a lei solo due fuoriclasse: l’olandese Marrit Steenbergen e la francese Beryl Gastaldello.

