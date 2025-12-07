Cosa sappiamo dello scontro sulla Torino-Aosta in cui è morta una bambina di due mesi

TORINO – Lo scontro avvenuto intorno alle 20 sulla A5 Torino-Aosta, all’altezza del comune di Volpiano. L’impatto violentissimo coinvolge una 500X, guidata da una donna in auto con la figlia di due mesi. La vettura carambola e finisce contro lo spartitraffico che separa le due direzioni di marcia.

La piccola viene sbalzata fuori dall’abitacolo e viene travolta da un altro veicolo. Per lei non c’è nulla da fare. La madre rimane ferita e viene soccorsa dagli operatori della Croce Rossa: è in stato di choc. La donna, residente a Quincinetto, viene poi trasportata all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino per le cure del caso. Sul posto presente il personale del 118 di Azienda Zero, i vigili del fuoco dei distaccamenti Torino Centrale, Volpiano e Chivasso e gli ausiliari Itp.

Vi sono ancora alcuni punti da chiarire sulla tragedia. Per esempio pare non essere ancora chiaro se a colpire a morte la bimba sia stata una delle auto coinvolte nello scontro o un pirata della strada poi fuggito senza fermarsi a prestare aiuto. O, ancora, se il conducente che ha travolto la piccola non si sia proprio accorto di quanto accaduto.

Si cercano anche testimoni, e bisognerà chiarire se la bimba fosse regolarmente nell’ovetto, come previsto dal codice della strada.

Come riporta anche La Stampa, gli agenti stanno visionando le telecamere che monitorano il traffico dell’autostrada, alla ricerca di una targa o di una indicazione che consenta di individuare il mezzo. Nelle prossime ore la Procura potrebbe aprire un fascicolo con l’ipotesi di omicidio stradale.

