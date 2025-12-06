Scontro mortale sulla sull’A5 Torino – Aosta: deceduta una bambina di pochi mesi, ferita la madre

TORINO – Un vera tragedia quella che si è consumata intorno alle 20 di questa sulla A5 Torino – Aosta, all’altezza del comune di Volpiano.

Secondo quanto si apprende, diversi veicoli sono rimasti coinvolti in uno scontro le cui cause sono in corso di accertamento. Pesantissimo il bilancio: una bambina di pochi mesi ha perso la vita; sbalzata fuori dal veicolo, è morta travolta da un’altra auto. Rimasta ferita anche la madre.

Sul posto in corso le operazioni di soccorso e i rilievi; presente il personale del 118 di Azienda Zero, i vigili del fuoco dei distaccamenti Torino Centrale, Volpiano e Chivasso e gli ausiliari Itp.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

