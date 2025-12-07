SportTorino
Calcio Seria A: al Maradona Napoli-Juventus finisce 2 a 1
La decide Hojlund di testa
NAPOLI – Al Maradona di Napoli la sfida tra i partenopei e la Juventus finisce 2 a 1.
La partita
Sin dai primissimi minuti la squadra di Conte ha evidenziato la sua superiorità rispetto alla Juventus tanto che ll gol dei partenopei arriva già al 7′ quando Neres, letteralmente imprendibile a destra, crossa basso per Hojlund, bravo ad anticipare Kelly e a battere di Gregorio.
La Juve fatica lasciando ampio spazio ai padroni di casa di creare altre situazioni importanti con Di Lorenzo e McTominay.
Nella ripresa Spalletti torna allo schieramento classico e la partita diviene così più equilibrata. Hojlund impegna Di Gregorio. La Juve pareggia con Yildiz che scambia con McKennie e infila Milinkovic-Savic (59′). La decide Hojlund di testa (78′).
Il Napoli batte per 2-1 la Juventus e, in attesa della gara del Milan di lunedì, si porta da solo in testa alla classifica a quota 31.
