Volley maschile: Cuneo c’è ma non basta, vince Verona 0-3

CUNEO – In questa domenica antecedente l’Immacolata, di fronte a 3.069 spettatori, sono scesi in campo i padroni di casa della MA Acqua S.Bernardo Cuneo e i gialloblu della Rana Verona.

La partita

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Rana Verona 0-3 (22-25/20-25/20-25)

Il primo set è da subito molto equilibrato, i biancoblù restano attaccati a Mozic e compagni, trovando anche la parità al 21° punto. Una discutibile scelta arbitrale di portata sancisce il 25-22 per la Rana Verona, che si aggiudica il primo parziale con 3 punti di differenza dati da errori dei cuneesi.

La seconda frazione vede in campo gli stessi sestetti e la stessa determinazione da ambo i lati del campo. Anche in questo inizio i direttori di gara si rendono protagonisti, ma i biancoblù mantengono il focus e il gioco procede punto a punto. Verona allunga sul finale e si porta avanti 2-0 con il parziale di 25-20.

Il terzo e ultimo set vede solo una lieve flessione centrale, dove il gap aumenta a favore dei gialloblu, poi si conclude con lo stesso parziale del precedente (25-20) e il match è dei veneti per 3-0.

Eletto MVP del match il regista Micah Christenson premiato da Sergio Giaquinta e dal Dott. Fabbri di Dental Feel, sponsor del match day.

Prossimo appuntamento dei cuneesi domenica 21 dicembre alle ore 17.00 nuovamente in casa, contro Cucine Lube Civitanova. Prevendita su Liveticket.it

