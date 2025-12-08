La procura di Ivrea ha aperto un fascicolo sulla morte della bimba di due mesi sulla Torino-Aosta

IVREA – Proseguono le indagini per cercare di stabilire cosa sia davvero successo la sera del 6 dicembre, quando la piccola Lucia, di soli due mesi, ha perso la vita in uno scontro sulla A5 Torino-Aosta. Rimangono ancora molti i punti su cui fare chiarezza.

Per questo, la procura di Ivrea coordinata da Gabriella Viglione – secondo quanto si apprende – ha aperto un fascicolo per far luce su quanto accaduto. L’ipotesi di reato sarebbe quella di omicidio stradale, ma al momento non vi sono nomi iscritti nel registro degli indagati.

Attesa, inoltre, per la testimonianza della madre della piccola, 35enne residente a Quincinetto, ancora ricoverata all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino dove era stata trasporta in stato di choc.

