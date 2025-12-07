Chi è Sara Curtis la nuova stella del nuoto italia

Sara Curtis è il futuro del nuoto italiano, specialista delle gare veloci a stile libero e dorso, capace di stabilire record italiani ed europei e di salire sul podio nelle principali competizioni internazionali assolute.

Sara Curtis nasce a Savigliano, in provincia di Cuneo, il 19 agosto 2006, da padre italiano e madre nigeriana. Si forma agonisticamente in Piemonte, emergendo giovanissima nelle categorie giovanili italiane e venendo allenata da Thomas Maggiora. Fin da adolescente mostra una spiccata predisposizione per la velocità, concentrandosi sulle distanze sprint nei 50 e 100 metri stile libero e dorso.

Stile di gara e prospettive future

Curtis si distingue per partenze esplosive, grande efficacia nella fase subacquea e una nuotata potente ma tecnicamente pulita, qualità che la rendono particolarmente adatta alle distanze dei 50 metri, sia stile libero che dorso. Negli ultimi anni ha iniziato a bilanciare gli impegni italiani con l’esperienza universitaria negli Stati Uniti (Virginia University), ampliando il proprio contesto di allenamento e confrontandosi con il livello collegiale americano. Considerando età, palmarès e margini di miglioramento sui 100 stile libero, viene ormai indicata come una delle colonne del futuro del nuoto italiano e un potenziale riferimento europeo nelle gare sprint femminili.

Esplosione a livello giovanile

Nel circuito giovanile internazionale Curtis conquista complessivamente cinque medaglie mondiali di categoria e quindici europee, di cui dieci d’oro, diventando un punto di riferimento della nuova generazione azzurra. Brilla in particolare agli Europei juniores di Belgrado e Vilnius, dove colleziona titoli individuali nei 50 e 100 stile libero e numerosi successi in staffetta. Fra Europei e Mondiali giovanili si mette in luce sia nello stile libero sia nel dorso, confermandosi atleta completa sulle distanze brevi.

Debutto tra i “grandi” e Parigi 2024

Il debutto a livello senior avviene nel 2023 agli Europei in vasca corta di Otopeni, dove contribuisce a due argenti in staffetta 4×50 stile libero e 4×50 stile libero mista. Nel 2024, agli Assoluti di Riccione, conquista il pass olimpico individuale nei 50 stile libero stabilendo il record italiano e un primato continentale juniores, aprendo un anno eccezionale. Ai Giochi di Parigi 2024 è la più giovane azzurra in vasca: chiude 14ª nei 50 stile libero e 8ª con la 4×100 stile libero, portando esperienza preziosa in un contesto di altissimo livello.

Record e consacrazione internazionale

Tra 2024 e 2025 Curtis riscrive più volte i record nazionali: nei 50 stile libero in vasca lunga e corta, nei 50 dorso in vasca corta e soprattutto nei 100 stile libero, dove a 18 anni batte lo storico primato di Federica Pellegrini con 53,01 secondi. Ai Mondiali sui 100 stile libero diventa la prima italiana a entrare in finale, chiudendo all’ottavo posto ma confermandosi ormai stabilmente nell’élite mondiale della velocità. A livello internazionale assoluto vince anche l’oro mondiale in vasca corta nella 4×50 stile libero mista a Budapest 2024.

L’oro europeo e il record nei 50 dorso

Nel dicembre 2025 agli Europei in vasca corta di Lublino arriva una delle imprese più clamorose della sua giovane carriera: vince l’oro nei 50 dorso con 25″49, nuovo record europeo della specialità. Nella stessa rassegna conquista anche il bronzo nei 100 stile libero con record italiano in 51″26 e firma il primato nazionale dei 50 dorso in batteria con 25″97, a conferma della sua crescita come sprinter completa. In Polonia arricchisce il medagliere con l’oro nelle staffette 4×50 stile libero mista e 4×50 mista mista, oltre all’argento nella 4×50 stile, dimostrando un ruolo centrale nelle squadre azzurre.

