Sara Curtis vince l’oro ai campionati europei di nuoto nei 50 dorso a tempo di primato europeo

La piemontese Sara Curtis ha vinto il titolo europeo dei 50 dorso con il nuovo primato europeo in vasca corta in 25″46.

