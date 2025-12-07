A Torino fino all’8 dicembre il consueto appuntamento con il mondo del volontariato cittadino, con attività e spettacoli per le famiglie

TORINO – Le associazioni di volontariato torinesi incontrano i cittadini. L’evento “Il Dono del Volontariato” ha preso il via ieri mattina, 6 dicembre, con un’inaugurazione che ha riempito piazza Bodoni. L’appuntamento è come sempre organizzato da Vol.To ETS, il centro servizi per il volontariato della città di Torino.

All’inaugurazione non potevano mancare i saluti delle autorità, con la presenza di Donato Cafagna, prefetto di Torino, e Stefano Lo Russo, sindaco di Torino, che hanno rivolto un messaggio di vicinanza e riconoscimento al mondo del volontariato e ai tanti cittadini presenti.

La festa di avvio ufficiale, accompagnata da Enrico Balsamo, ha creato un clima vivace e accogliente, attirando molte famiglie, giovani e volontari.

«Questa inaugurazione racconta la forza del nostro volontariato» – ha dichiarato il presidente di Vol.To ETS, Stefano Meneghello – «La piazza così viva testimonia una città che riconosce il valore del dono e sceglie di partecipare, rendendo questa giornata un momento di incontro autentico tra cittadini e associazioni. Le realtà che si alterneranno nei tre giorni rappresentano un mosaico prezioso di impegno e dedizione: ognuna porta con sé storie, progetti e competenze che arricchiscono il nostro territorio. Vedere chi arriva in piazza accogliere tutto questo con tanto calore conferma quanto la solidarietà resti un tratto profondo della nostra comunità».

Nei tre giorni della manifestazione – fino a lunedì 8 dicembre – sono oltre 200 le associazioni coinvolte, pronte ad alternarsi negli stand con attività di animazione, prodotti solidali, racconti di impegno quotidiano, laboratori, musica, spettacoli e… la presenza di Babbo Natale.

Le associazioni partecipano gratuitamente e potranno raccogliere fondi attraverso i regali solidali e il dialogo diretto con i cittadini.

