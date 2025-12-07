Azione No Tav contro il cantiere della Torino-Lione in val di Susa: chiusa per alcune ore l’autostrada A32

SAN DIDERO – No Tav in azione contro la Torino-Lione ieri sera, 7 dicembre. Una cinquantina di attivisti a volto coperto hanno lanciato fuochi d’artificio e sassi contro il cantiere.

Il gruppo è partito dal presidio di San Didero (TO), in val di Susa, e ha raggiunto l’area percorrendo una stradina sotto l’autostrada, passaggio già utilizzato in passato nelle azioni contro la grande opera. Per circa mezz’ora, dopo una battitura alle reti, i militanti dell’ala più oltranzista del movimento hanno tirato fuochi d’artificio e pietre verso il sito del cantiere. La Polizia ha risposto con gli idranti e alcuni lacrimogeni, cercando di disperdere il gruppo e impedire che gli attivisti riuscissero ad avvicinarsi ulteriormente ai mezzi e alle strutture operative. Per motivi di sicurezza è stata chiusa l’autostrada Torino-Bardonecchia, poiché i disordini si sono verificati a ridosso.

Ventennale dallo sgombero di Venaus

L’azione è avvenuta non casualmente in prossimità dell’8 dicembre, data simbolica per il movimento No Tav, che coincide con il ventennale dello sgombero di Venaus (TO) e della successiva marcia segnata da scontri violenti con le Forze dell’ordine. Il movimento No Tav ha annunciato una mobilitazione proprio per lunedì, che inizierà a Venaus e comprenderà una marcia verso San Giuliano. Parteciperanno anche altri collettivi torinesi e alcuni rappresentanti di amministrazioni della zona contrarie all’opera.

