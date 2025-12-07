Una piccola valanga travolge due alpinisti a Prali: l’intervento dei soccorsi ostacolato dal forte vento

PRALI – Un complesso intervento di salvataggio eseguito ieri pomeriggio, 6 dicembre, dal Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e dall’Elisoccorso di Azienda Zero ha avuto lieto fine. A Prali (TO), alle 16 circa l’allarme è partito da due alpinisti che, mentre risalivano il canale nord della Gran Guglia, nelle Alpi Cozie, sono stati travolti dal distacco di una placca nevosa. Trascinati per oltre un centinaio di metri verso valle, gli uomini hanno riportato diversi traumi.

La centrale operativa del 118 ha subito allertato l’elisoccorso, che è decollato con l’Unità cinofila da valanga a bordo. Le operazioni sono state complicate dal forte vento, che ha impedito all’elicottero di avvicinarsi al luogo dell’incidente, costringendo il tecnico e l’Unità Cinofila a sbarcare 300 metri più a valle e a salire a piedi. Solo successivamente un’ulteriore squadra composta da tre tecnici è stata elitrasportata in quota.

Intorno alle 18:30 gli infortunati sono stati raggiunti: uno con una sospetta frattura e politrauma (il più grave), l’altro con contusioni e un principio di ipotermia.

L’elicottero ha trasportato nelle vicinanze altre due squadre di tecnici del Soccorso alpino civile con un medico e del Soccorso alpino della Guardia di finanza Solo verso le 20, grazie a una tregua del vento, l’elicottero riconfigurato per il volo notturno è riuscito a recuperare il ferito più grave con il verricello. Il secondo alpinista è stato trasportato a piedi fino a Pian Littorio e recuperato alle 21:30.

Entrambi sono stati trasferiti in ospedale.

