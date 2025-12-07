È morto “PettorAle” Alessandro Antonicelli, il bodybuilder influencer di Cavour che dal 2023 raccontava la sua battaglia contro il cancro

CAVOUR – “Oggi il mondo è un po’ più vuoto: Ale è volato via, libero dal dolore, trovando la pace che meritava”. Alessandro Antonicelli, nativo di Cavour (TO) e conosciuto dagli oltre 170 mila follower sui social come “PettorAle”, ha combattuto fino a ieri, 6 dicembre, una dura battaglia contro un raro osteosarcoma diagnosticatogli due anni fa. Bodybuilder, personal trainer e coach, dopo essere cresciuto a Cavour (TO) si era trasferito a Milano. Dopo la laurea triennale in Biologia, aveva avviato un’attività, proseguendo anche gli studi.

Su Instagram aveva deciso di raccontare passo dopo passo la sua lotta contro il tumore, con coraggio, e sempre con il sorriso. L’osteosarcoma si era ripresentato nell’agosto 2024, e le sue condizioni si sono poi aggravate nell’ottobre di quest’anno, dopo un viaggio in Giappone: “Durante il viaggio in Giappone, e soprattutto al rientro, la situazione è crollata in fretta: sono partito che camminavo ancora, sono tornato che non mi reggevo in piedi senza stampelle. A casa il dolore è esploso e mi hanno ricoverato d’urgenza. La malattia ormai è fuori controllo” aveva scritto Alessandro in un post pubblicato una settimana fa.

L’eredità di “PettorAle” si chiama “Fuck cancer”, un progetto per raccogliere fondi da donare all’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Ancora ai social è affidata la promessa di famiglia, amici e fidanzata: “Porteremo avanti il suo progetto con la stessa determinazione che lui ci ha insegnato. É ciò che avrebbe voluto ed è il modo più vero per tenerlo vivo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝗔𝗟𝗘𝗦𝗦𝗔𝗡𝗗𝗥𝗢 𝗔𝗡𝗧𝗢𝗡𝗜𝗖𝗘𝗟𝗟𝗜 (@pettor_ale)

