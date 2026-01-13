Torino: ritrovato in un appartamento il cadavere di un uomo di 49 anni

TORINO – Nella mattinata di oggi il cadavere di un uomo è stato ritrovato in un appartamento, in un palazzo di via Stradella a Torino.

Secondo quanto si apprende, il corpo in avanzato stato di decomposizione è di un uomo di 49 anni. Sul posto il personale sanitario del 118 che ha potuto solo constatare il decesso del 49enne; la morte potrebbe essere avvenuta tempo fa, ma non è ancora stato stabilito quanto. Nessuno si era accorto che l’uomo era morto.

Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi e le indagini del caso; non si esclude nessuna ipotesi sul decesso, secondo il medico legale potrebbe anche essere stato causato da un’overdose di droga.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese