L’ex Juve Douglas Costa giocherà 6 mesi col Chievo in serie D

TORINO – Il calciomercato invernale regala sempre storie curiose e particolari. Quella di oggi rientra in pieno nella categoria. Douglas Costa, giocatore brasiliano ex Juventus ed ex Bayern Monaco, uno dei talenti più cristallini del calcio mondiale degli ultimi 20 anni, giocherà i prossimi sei mesi col Chievo Verona, nela serie D italiana.

Quella che sembra una follia di mercato si spiega invece con questioni di proprietà. Il Chievo sarà infatti una soluzione solo di passaggio: a fine stagione, il giocatore, che ha compiuto 35 anni, verrà ceduto all’Al Ittifaq, il club arabo che ha appena ingaggiato anche Balotelli. Pietro Laterza è infatti presidente di entrambe le squadre.

