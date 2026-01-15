Seguici su

Torino

Maxi scontro all’imbocco della tangenziale di Torino a Stupinigi: 6 mezzi coinvolti, un morto

Due auto sono finite fuori dalla sede stradale, nella scarapata che costeggia la tangenziale
Gabriele Farina

Pubblicato

35 secondi fa

il

TORINO –  Un maxi scontro si è verificato questa mattina all’imbocco della tangenziale sud di Torino, a Stupinigi, in viale Torino. Sono almeno 6 i mezzi coinvolti, tra i quali un furgone ed un autoarticolato.

Due auto sono finite fuori dalla sede stradale, nella scarapata che costeggia la tangenziale. Purtroppo ci sarebbe anche una persona deceduta.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del servizio regionale 118 Azienda Zero e i carabinieri della Compagnia di Nichelino. Gravi disagi al traffico mattutino, praticamente bloccato in ingresso in tangenziale.

