Torino entra nell’élite mondiale della ginecologia oncologica: Sant’Anna e Mauriziano ottengono l’accreditamento ESGO

TORINO – Torino si conferma protagonista a livello internazionale nella lotta contro i tumori ginecologici. La European Society of Gynaecological Oncology (ESGO) ha infatti conferito ai presidi ospedalieri Sant’Anna – Città della Salute e della Scienza e Umberto I – AO Ordine Mauriziano il prestigioso accreditamento europeo come Centro di Formazione in Ginecologia Oncologica, riconoscendo l’eccellenza clinica, scientifica e didattica delle due strutture.

Si tratta di un riconoscimento di altissimo profilo: solo pochi centri al mondo sono abilitati a erogare programmi formativi ESGO, che garantiscono una formazione specialistica avanzata per ginecologi oncologi, figure professionali fondamentali nella gestione completa dei tumori ginecologici, dalla diagnosi alla terapia, fino al follow-up. Studi scientifici dimostrano che le donne trattate da specialisti in centri di riferimento hanno una sopravvivenza maggiore e una migliore qualità della vita.

Cos’è l’accreditamento ESGO

L’accreditamento ESGO viene concesso esclusivamente a strutture che rispettano criteri rigorosi: adeguata casistica oncologica, approccio multidisciplinare e comprovata attività di ricerca. La verifica avviene attraverso una valutazione indipendente condotta da esperti internazionali, che nel caso di Torino sono stati il professor Pawel Knapp e il dottor Andrej Cokan.

Durante la visita torinese, i valutatori hanno incontrato responsabili dei percorsi formativi, tutor, docenti universitari e specialisti delle varie discipline coinvolte nella gestione oncologica. Sono stati visionati percorsi clinici, progetti di ricerca, strutture dedicate e unità specialistiche, dalla chirurgia oncologica e oncoplastica alla radioterapia, dalla psico-oncologia alla preservazione della fertilità e alla procreazione medicalmente assistita nelle pazienti oncologiche.

Primi in Italia

Il riconoscimento ESGO rafforza ulteriormente il ruolo di Torino come centro universitario di eccellenza: il polo torinese è infatti il primo in Italia ad aver ottenuto l’accreditamento europeo per la specializzazione in Ostetricia e Ginecologia. Tra le opportunità formative di punta offerte ai futuri sub-specialisti vi sono il REC – Research & Educational Center, primo centro europeo di simulazione clinico-chirurgica dedicato alla ginecologia, e il corso innovativo FAST (Female Anatomical Surgery for Trainees), basato su training anatomico-chirurgico avanzato.

Accanto all’attività formativa, il gruppo universitario torinese è attivo nella ricerca clinica e preclinica, con numerosi studi sui trattamenti personalizzati, l’innovazione chirurgica e la diagnosi precoce dei tumori ginecologici. L’accreditamento ESGO rappresenta così un sigillo di qualità per l’integrazione tra cura, formazione e ricerca, consolidando il Sant’Anna e il Mauriziano come centri di riferimento nazionale e internazionale.

“La certificazione ESGO proietta l’Università di Torino in una dimensione sempre più internazionale e competitiva, attrarre talenti dall’estero e creare un ecosistema virtuoso tra ricerca, formazione e pratica clinica”, dichiara Cristina Prandi, Rettrice dell’Ateneo.

“Un grande riconoscimento che conferma il ruolo del Sant’Anna a livello nazionale e internazionale nella cura e nella ricerca contro i tumori ginecologici”, commenta Livio Tranchida, Direttore Generale dell’AOU Città della Salute e della Scienza.

“Per il Mauriziano questo accreditamento significa rafforzare una sanità pubblica che investe in tecnologie avanzate e innovazione, trasformando l’eccellenza professionale in valore concreto per le donne e il territorio”, sottolinea Franca Dall’Occo, Direttore Generale dell’AO Ordine Mauriziano.

Gli specialisti dei due presidi condividono lo stesso orgoglio: “Questo risultato è frutto di anni di investimenti e impegno costante per offrire percorsi formativi strutturati e multidisciplinari, allineati agli standard internazionali”, dichiara Chiara Benedetto, Past-President del Board and College Europeo di Ginecologia e Ostetricia.

Con l’accreditamento ESGO, Torino consolida così il proprio ruolo di avanguardia nella ginecologia oncologica, confermandosi un modello di eccellenza europea dove cura, ricerca e formazione avanzata procedono insieme per migliorare la salute e la qualità della vita delle donne.

