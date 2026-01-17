Seguici su

Minaccia il vicino con una pistola: denunciato 51enne in Bassa Ossola

Intervento dei carabinieri a Gravellona Toce

Alessia Serlenga

Pubblicato

4 minuti fa

il

OSSOLA – È finita con una denuncia per minaccia aggravata l’ennesima lite tra vicini avvenuta a Gravellona Toce. Protagonista della vicenda un uomo di 51 anni, residente in Bassa Ossola, che avrebbe intimidito il vicino di casa mostrando il calcio di una pistola nascosta nella cintura dei pantaloni e arrivando a dichiarare di non avere timore di utilizzarla.

L’episodio ha fatto scattare l’intervento dei carabinieri della Stazione di Gravellona Toce che, ricevuta la segnalazione, si sono recati presso l’abitazione dell’uomo con il supporto dei colleghi di Premosello Chiovenda. I militari hanno proceduto a una perquisizione domiciliare, nel corso della quale sono emersi elementi che hanno confermato la gravità della minaccia.

All’interno dell’appartamento è stato infatti rinvenuto il revolver a salve utilizzato per intimidire il vicino: un modello 380 Magnum privo del tappo rosso, elemento che lo rende esteticamente simile a un’arma vera. Oltre a questo, i carabinieri hanno sequestrato altre due pistole semiautomatiche scacciacani, anch’esse senza tappo rosso e fedeli riproduzioni di modelli Beretta.

Durante i controlli sono stati trovati anche 11 grammi di hashish. Per tale motivo il cinquantunenne è stato segnalato alla prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. Le armi sono state sequestrate, mentre per l’uomo è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria.

