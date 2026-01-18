Investita una donna nella notte a Torino: è in gravi condizioni al Cto

TORINO – Nella notte tra sabato e domenica una donna di 47 anni è stata investita da un’auto in corso Cairoli, angolo via dei Mille, a Torino. I fatti sono accaduti attorno alle 2: la donna probabilmente stava andando verso la propria auto o rientrando verso casa. In quel punto è presente un attraversamento pedonale rialzato che collega la balconata dei Murazzi con le vie del centro.

La donna è ora ricoverata in condizioni apparentemente critiche al Cto. Sul posto è intervenuto il 118 che l’ha soccorsa e l’ha trasportata in codice rosso in ospedale. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli investigatori: la Polizia sta eseguendo i rilievi nel luogo dell’impatto e visionando le immagini delle telecamere di zona.

